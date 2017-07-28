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18:40 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы о запрете курения: надо не запрещать, а наказывать

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мнения белорусов по поводу запрета курения на балконах разделились, передает Sputnik.

Источник: Reuters

Общественное обсуждение проекта нового «антитабачного» декрета проходило в Беларуси в июне. Тогда ряд активистов создали интернет-петицию, в которой выступили за ужесточение наказания за курение в неположенном месте и предложили расширить перечень мест, в которых «дымить» запрещено.

В ответ Министерство здравоохранения Беларуси в пятницу озвучило идею дополнить это список балконами и лоджиями общего пользования.

Белорусы активно обсуждают эту новость, оставляя свои комментарии под материалами в прессе. На одном из популярных сайтов читатели предложили продумать систему санкций, чтобы запрет работал.

«Мало запретить — надо реально наказывать. Закурил сосед — вызвал милицию, приехали и вкатили штраф 10 базовых. А иначе это все просто сотрясание воздуха», — написал комментатор.

Впрочем и в этом случае доказать вину курильщика будет непросто, отметил другой комментирующий.

«Если вызывать милицию, то нужен свидетель, дабы исключить конфликт соседей, которые могут просто вызвать, что якобы нарушил, а нарушения не было!», — пишет он.

Среди читателей встречаются люди, которые поддерживают дополнение перечня.

«Речь ведь идет о балконах общего пользования, а не квартирных? Моя квартира — частная собственность, хочу курю, хочу голый хожу. Всем, кому не нравится, можно предъявить тысячу встречных исков за домашние скандалы, вой от детей и вонь от котов!», — отметил один из них.

Но есть те, кто выступает против этого.

«И будут курить прямо в квартирах — отлично, теперь у некурящих появится возможность круглосуточно наслаждаться запахом сигарет соседей у себя дома», — отметил комментирующий.

«С таким успехом давайте запретим парковать авто во дворах, авто ведь ваш, а выхлопные газы с вашего авто идут в воздух, а он общественный», — пишет другой читатель.

Примут ли предложения в декрет, пока не известно. Разработкой документа занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Пока дополненный проект не был опубликован.

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