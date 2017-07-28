Ученые: чрезмерное употребление сахара влияет на психику

Источник: Sputnik.md

Группа исследователей университетского колледжа Лондона (UCL) опросила более восьми тысяч человек об их потреблении сахара. Респондентов опрашивали с 1985 по 1988 годы, в последующие годы они время от времени заполняли опросные листы.

«Более высокое употребление сахара в сладких продуктах или напитках связано с повышенной вероятностью заболеть одним из распространенных расстройств психики (CMD) у мужчин в течение пяти лет, — говорится в исследовании, опубликованном на портале Nature. Под CMD подразумеваются такие состояния, как депрессия и тревога.

«Наше исследование подтверждает негативный эффект от потребления сахара в сладких напитках или еде на психическое здоровье в долгосрочной перспективе и предполагает, что пониженное употребление сахара может быть связано с улучшением психического здоровья», — говорится в исследовании.

Представитель британской диетологической ассоциации Кэтрин Коллинз заявила, что рекомендация ученых «не доказана», так как данные о потреблении сахара они получали со слов респондентов, и не учитывался сахар в алкогольных напитках.

«Если употреблять меньше свободных сахаров, то это полезно для зубов, может быть, для веса тоже. Но разве это защита от депрессии? Это не доказано», — цитирует Коллинз агентство Франс Пресс.