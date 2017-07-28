Корабль «Союз МС-05» с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура

На борту «Союза» находятся российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт «Роскосмоса» Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.

Через несколько минут «Союз МС-05» должен будет отделиться от третьей ступени ракеты-носителя и выйти на траекторию сближения с МКС. Стыковка корабля со станцией планируется в 01.00 мск 29 июля. Ожидается, что экипаж проведет на станции 139 суток.

О наступлении невесомости крепко пристегнутым космонавтам возвестит игрушечный гном, которого выбирала семья Сергея Рязанского, а также трансформер Паоло Несполи и медвежонок Рэндольфа Брезника.

Российские космонавты во время пребывания на станции совершат выход в открытый космос в середине августа. Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос. Кроме того, космонавты проведут эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах и запустят несколько научных спутников — в том числе и в ознаменование 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли (Советский Союз запустил первый спутник 4 октября 1957 года).