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19:05 (мск), источник: РИА Новости

Корабль «Союз МС-05» с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 28 июл — РИА Новости. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-05» с экипажем из трех человек стартовала к Международной космической станции (МКС) с площадки «Гагаринский старт», передаёт корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.

На борту «Союза» находятся российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт «Роскосмоса» Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.

Через несколько минут «Союз МС-05» должен будет отделиться от третьей ступени ракеты-носителя и выйти на траекторию сближения с МКС. Стыковка корабля со станцией планируется в 01.00 мск 29 июля. Ожидается, что экипаж проведет на станции 139 суток.

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О наступлении невесомости крепко пристегнутым космонавтам возвестит игрушечный гном, которого выбирала семья Сергея Рязанского, а также трансформер Паоло Несполи и медвежонок Рэндольфа Брезника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские космонавты во время пребывания на станции совершат выход в открытый космос в середине августа. Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос. Кроме того, космонавты проведут эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах и запустят несколько научных спутников — в том числе и в ознаменование 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли (Советский Союз запустил первый спутник 4 октября 1957 года).

Кроме того, во время выхода планируется провести испытания нового скафандра «Орлан-МКС». Испытания будет проводить Юрчихин, так как скафандр, предназначавшийся для Рязанского, был утрачен при аварии грузового корабля «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года.

Комментарии
2
Игорь Сохарев
Америкосов за борт.
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Сергей Костенко
Какого америкос полетел???
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