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19:28 (мск), источник: Tengrinews

Запуск «Союз». Казахстанцев удивило явление в небе

С космодрома «Байконур» успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-05» с ракетой-носителем «Союз-ФГ», передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пуск прошел в штатном режиме с Гагаринского старта. В экипаж входят российский космонавт Сергей Рязанский, бортинженеры американец Рэндолф Брезники итальянец Паоло Несполи.

Старт «Союз МС-05» был запланирован в соответствии с программой полета Международной космической станции. Планируемая продолжительность полета 139 суток. Экипажем запланировано выполнение программы научно-прикладных исследований, проведение бортовых фото-, видеосъемок, а также выход в открытый космос.

Запуск ракеты сильно удивил казахстанцев, которые начали выкладывать фото и видео летающего объекта в небе. Движение ракеты было видно из Алматы, Тараза и Кызылординской области. Тараз Жанакорган, Кызылординская область.

Как ранее сообщалось, казахстанские и российские специалисты усилили меры безопасности при запусках ракет-носителей. Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ была проведена работа по усилению группировки пожарных расчетов, сил и средств Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, привлекаемых к обеспечению безопасности запуска ракеты-носителя.

Для мониторинга обстановки проводится спутниковая съемка территории до и после пуска с целью своевременного обнаружения обломков ракетно-космической техники.

Одновременно с этим используются беспилотные летательные аппараты для контроля обстановки и выявления возможных угрожающих факторов.

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