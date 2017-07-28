Запуск «Союз». Казахстанцев удивило явление в небе
С космодрома «Байконур» успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-05» с
С космодрома «Байконур» успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-05» с
Пуск прошел в штатном режиме с Гагаринского старта. В экипаж входят российский космонавт Сергей Рязанский, бортинженеры американец Рэндолф Брезники итальянец Паоло Несполи.
Старт «Союз МС-05» был запланирован в соответствии с программой полета Международной космической станции. Планируемая продолжительность полета 139 суток. Экипажем запланировано выполнение программы
Запуск ракеты сильно удивил казахстанцев, которые начали выкладывать фото и видео летающего объекта в небе. Движение ракеты было видно из Алматы, Тараза и Кызылординской области. Тараз Жанакорган, Кызылординская область.
Как ранее сообщалось, казахстанские и российские специалисты усилили меры безопасности при запусках
Для мониторинга обстановки проводится спутниковая съемка территории до и после пуска с целью своевременного обнаружения обломков
Одновременно с этим используются беспилотные летательные аппараты для контроля обстановки и выявления возможных угрожающих факторов.