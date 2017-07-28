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19:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Меняется маршрут автобуса № 52 в Краснодаре

С целью изучения потребностей населения в перевозках рейс пойдет по иному маршруту.

Автобусный маршрут «Улица Толбухина — Краснодарский компрессорный завод» теперь будет начинаться от остановки «Улица академика Трубилина» рядом с Кубанским государственным аграрным университетом, а далее проследует по улице Северной, Красной, Офицерской и по Ростовскому шоссе.

От остановки «Краснодарский компрессорный завод» автобусы пойдут по Ростовскому шоссе, улице Метальникова, Московской, Солнечной, Ростовскому шоссе, Офицерской, Красной, Северной и до остановки «Улица академика Трубилина», сообщила пресс-служба МУП «КТТУ».

Также по-прежнему будет выполняться один утренней и один вечерний рейс до конечной «Улица Толбухина». В обоих направлениях автобус проходит по улице академика Трубилина, 2-я линия, Славянской, 4-я линия, Толбухина.

В рабочие дни по маршруту будут курсировать 13 автобусов: в часы пик с интервалом 9−10 минут, а по выходным и праздникам — 9 автобусов с интервалом 11−12 минут.

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