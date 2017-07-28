Члены правительства приняли участие в военных сборах на Гвардейском полигоне
Собравшиеся познакомились со стрелковым оружием и военной техникой, которые находятся на вооружении береговых войск Балтийского флота.
Собравшиеся познакомились со стрелковым оружием и военной техникой, которые находятся на вооружении береговых войск Балтийского флота.
На Гвардейском полигоне под Калининградом прошли учебные военные сборы, в которых приняли участие члены регионального правительства, заместитель полпреда Президента в СЗФО Михаил Ведерников и врио губернатора Антон Алиханов. Об этом сообщает
На сборы также приехали депутаты областного парламента, главы муниципалитетов и председатель областной Думы Марина Оргеева. Собравшиеся познакомились со стрелковым оружием и военной техникой, которые находятся на вооружении береговых войск Балтийского флота. Они также смогли отработать навыки стрельбы из различных видов оружия и сесть за руль боевых машин.