Роспотребнадзор назвал небезопасные пляжи в Воронеже и области
Качество воды не соответствует нормам в парке «Алые паруса» и на пляже «Чертовицкий».
Качество воды не соответствует нормам в парке «Алые паруса» и на пляже «Чертовицкий».
Специалисты областного управления Роспотребнадзора признали небезопасными для отдыхающих два пляжа в Воронеже и девять — в области. Эксперты взяли 279 проб воды в местах отдыха в городе и области, сообщила
Санврачи нашли сальмонеллу в Воронежском водохранилище в районе Набережной Авиастроителей. Вода в водохранилище у пляжа парка «Алые паруса» и в реке Воронеж на пляже «Чертовицкий» в Рамонском районе также не соответствует нормам.
Несоответствие гигиеническим нормативам по
Во всех водоемах пробы песка соответствовали нормам, как и пробы воды по паразитологическим исследованиям. Санврачи также не обнаружили в воде патогенных организмов.
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали не купаться в перечисленных водоемах.