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10:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Роспотребнадзор назвал небезопасные пляжи в Воронеже и области

Качество воды не соответствует нормам в парке «Алые паруса» и на пляже «Чертовицкий».

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты областного управления Роспотребнадзора признали небезопасными для отдыхающих два пляжа в Воронеже и девять — в области. Эксперты взяли 279 проб воды в местах отдыха в городе и области, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 28 июля.

Санврачи нашли сальмонеллу в Воронежском водохранилище в районе Набережной Авиастроителей. Вода в водохранилище у пляжа парка «Алые паруса» и в реке Воронеж на пляже «Чертовицкий» в Рамонском районе также не соответствует нормам.

Несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям нашли также в реке Сухая Россошь на пляжах «Золотая рыбка», «Солнышко» и «Пески» Россошанского района, а также в реке Черная Калитва на пляже «Детский» села Большие Базы и пляже «Песчанка» в селе Малые Базы Ольховатского района. Кроме того, качество воды не соответствует нормам в реке Дон на пляжах села Колодежное и села Белогорье Подгоренского района и в водохранилище на реке Федоровка Кантемировского района.

Во всех водоемах пробы песка соответствовали нормам, как и пробы воды по паразитологическим исследованиям. Санврачи также не обнаружили в воде патогенных организмов.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали не купаться в перечисленных водоемах.

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