Гран-при кинофестиваля «Евразия» получил фильм «Оралман»
Церемония закрытия XIII Международного кинофестиваля «Евразия» прошла в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Церемония закрытия XIII Международного кинофестиваля «Евразия» прошла в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В основной конкурсной программе приняли участие 13 полнометражных и 30 короткометражных кинокартин. По итогам голосования жюри,
«Большое спасибо жюри, большое спасибо организаторам фестиваля, я хотел бы поблагодарить группу, и организаторов фестиваля», — сказал Сабит Курманбеков.
Фильм режиссера Сабита Курманбекова рассказывает о казахской семье, живущей в Афганистане, которой в 30-х годах пришлось бежать от репрессий в другую страну. Спустя семья получает квоту на переселение в Казахстан и собирается в дорогу.
Ранее художественная лента «Оралман» уже была отмечена наградой как лучший лучший азиатский фильм на 35-ом Международном кинофестивале Фаджр, прошедшем в Тегеране. Приз за лучшую режиссерскую работу достался фильму «Кентавр» Актана Арыма Кубата из Кыргызстана.
Номинацию «Лучшая женская роль» получила Ия Шуглиашвили из Грузии, за роль в фильме «Моя счастливая семья».
«Лучшую мужскую роль» члены жюри присудили Курбану Исламову из Азербайджана.
По окончанию церемонии награждения, министр культуры и спорта РК вручил присутствующему гостю из США Джону Малковичу специальный приз фестиваля «За вклад в мировой кинематограф».
Напомним, открылся в Астане 22 июля. В этом году в программе фестиваля, включая конкурсные и внеконкурсные секции, полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино, было показано рекордное количество фильмов — 296.
В основной конкурсной программе принимали участие 13 полнометражных и 30 короткометражных кинокартин, а на фестиваль приехало свыше 200 гостей. В частности, в качестве иностранных гостей кинофестиваля были приглашены лауреаты «Оскара» и «Золотого глобуса» Николас Кейдж, Джон Малкович и Эдриан Броуди.