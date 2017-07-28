Гран-при кинофестиваля «Евразия» получил фильм «Оралман»

Источник: Tengrinews

В основной конкурсной программе приняли участие 13 полнометражных и 30 короткометражных кинокартин. По итогам голосования жюри, гран-при фестиваля завоевал казахстанский художественный фильм «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова.

«Большое спасибо жюри, большое спасибо организаторам фестиваля, я хотел бы поблагодарить группу, и организаторов фестиваля», — сказал Сабит Курманбеков.

Фильм режиссера Сабита Курманбекова рассказывает о казахской семье, живущей в Афганистане, которой в 30-х годах пришлось бежать от репрессий в другую страну. Спустя семья получает квоту на переселение в Казахстан и собирается в дорогу.

Ранее художественная лента «Оралман» уже была отмечена наградой как лучший лучший азиатский фильм на 35-ом Международном кинофестивале Фаджр, прошедшем в Тегеране. Приз за лучшую режиссерскую работу достался фильму «Кентавр» Актана Арыма Кубата из Кыргызстана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9D8UHQdprfs?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Номинацию «Лучшая женская роль» получила Ия Шуглиашвили из Грузии, за роль в фильме «Моя счастливая семья».

«Лучшую мужскую роль» члены жюри присудили Курбану Исламову из Азербайджана.

По окончанию церемонии награждения, министр культуры и спорта РК вручил присутствующему гостю из США Джону Малковичу специальный приз фестиваля «За вклад в мировой кинематограф».

Напомним, открылся в Астане 22 июля. В этом году в программе фестиваля, включая конкурсные и внеконкурсные секции, полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино, было показано рекордное количество фильмов — 296.