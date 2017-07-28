Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Многодетных освободят от налога на имущество
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
В Запорожской области заявили о подготовке переворота — СМИ
20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
21:00 (мск), источник: Sputnik.md

Сериал о чернобыльской катастрофе снимут создатели «Игры престолов»

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Телеканал НВО, выпустивший популярный сериал «Игра престолов», собирается снять мини-сериал об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

HBO, производству которого принадлежат такие сериалы, как «Игра престолов», «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано», снимет пятисерийный фильм о катастрофе с Джаредом Харрисом в главной роли. Актер сыграет ученого, которого Кремль назначил расследовать причины аварии на Чернобыльской АЭС.

Съемки телесериала планируется начать весной 2018 года в Литве.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Москва выразила протест Бухаресту из-за запрета на пролет самолета
В Тирасполе наградили участников миротворческой миссии на Днестре
Небензя измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Рогозин пообещал ответить «гадам» из Румынии
Российский пловец победил на ЧМ с рекордом Европы
В Германии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета
Северная Корея произвела пуск очередной ракеты
«Союз МС-05» с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь