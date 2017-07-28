Сериал о чернобыльской катастрофе снимут создатели «Игры престолов»

HBO, производству которого принадлежат такие сериалы, как «Игра престолов», «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано», снимет пятисерийный фильм о катастрофе с Джаредом Харрисом в главной роли. Актер сыграет ученого, которого Кремль назначил расследовать причины аварии на Чернобыльской АЭС.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.