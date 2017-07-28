Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
В Запорожской области заявили о подготовке переворота — СМИ
20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
20:57 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав передумал запрещать линзоматы

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Линзоматы по-прежнему будут продавать линзы, к такому решению пришли в пятницу в Минздраве после обсуждения проблемы.

Минздрав в июле выступил за то, чтобы линзы продавались исключительно по рецепту врача — следовательно, и за отмену линзоматов. Инициативу активно поддержали медики и чиновники.

Впрочем, уже в конце месяца ведомство решило не запрещать линзоматы — по итогам совещания в Минздраве было решено, что линзы можно будет в них покупать, а на каждом устройстве разместят объявление с призывом посещать перед покупкой изделий офтальмологов.

Так как линзы приравнены к изделиям медназначения, на них все же будут выписывать линзы — но скорее для пациентов, чтобы они были осведомлены о том, какие именно ему нужны. Подобные рецепты будут действовать год.

В будущем в линзоматах могут ввести считывающие устройства для получения информации о рецепте на линзы, однако временные рамки подобного новшества не оглашены.

При покупке линз в интернет-магазинах покупатели должны будут присылать отсканированную копию рецепта врача.

О том, будут ли продаваться линзы только по рецепту в магазинах оптики, в Минздраве не сообщили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кино на улице и скверы: что успел сделать Чечукевич
УВД проверяет информацию об избиении жителя Витебска в милиции
Небензя измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Рогозин пообещал ответить «гадам» из Румынии
Российский пловец победил на ЧМ с рекордом Европы
В Германии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета
Северная Корея произвела пуск очередной ракеты
«Союз МС-05» с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь