Память подвела: в Индии пилоты полтора часа летели, не убрав шасси

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел с самолетом Airbus A320, выполнявшим полет по маршруту Калькутта-Мумбаи 22 июля, уточняет газета.

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После взлета машина с большим трудом смогла набрать высоту в 7 километров при том, что подобные полеты обычно проходят на высоте свыше 10 километров. Скорость самолета при этом не превышала 450 километров в час, хотя крейсерская скорость лайнера практически в два раза больше.

Спустя полтора часа полета экипаж запросил разрешения совершить посадку в Нагпуре, так как оставшегося топлива не хватило бы для того, чтобы добраться до Мумбаи. Перед посадкой пилоты собирались выпустить шасси, однако обнаружили, что так и не убрали его после взлета из аэропорта Калькутты. Именно из-за этого лайнер не смог набрать необходимые высоту и скорость.