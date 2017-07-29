Память подвела: в Индии пилоты полтора часа летели, не убрав шасси
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пилоты самолета авиакомпании Air India забыли убрать шасси в полете,
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пилоты самолета авиакомпании Air India забыли убрать шасси в полете,
Инцидент произошел с самолетом Airbus A320, выполнявшим полет по маршруту
После взлета машина с большим трудом смогла набрать высоту в 7 километров при том, что подобные полеты обычно проходят на высоте свыше 10 километров. Скорость самолета при этом не превышала 450 километров в час, хотя крейсерская скорость лайнера практически в два раза больше.
Спустя полтора часа полета экипаж запросил разрешения совершить посадку в Нагпуре, так как оставшегося топлива не хватило бы для того, чтобы добраться до Мумбаи. Перед посадкой пилоты собирались выпустить шасси, однако обнаружили, что так и не убрали его после взлета из аэропорта Калькутты. Именно
Оба пилота были женщинами, отмечает The Telegraph. Руководство авиакомпании отстранило их от полетов на время проведения расследования.