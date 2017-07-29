Ростовчане спешно скупают карты для безналичной оплаты проезда

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как показал опрос, такой интерес связан с появившейся информацией о подорожании проезда в общественном транспорте. В скором времени одна поездка в автобусе будет стоить 25 рублей, что на 6 рублей дороже действующего тарифа. Безналичный способ оплаты позволяет сэкономить. Стоимость проезда по карте составит 20 рублей.

«Минус в том, что я не смогу расплачиваться в маршрутках, хотя езжу только на маршрутках. Теперь мне придется ездить на автобусах», — говорит ростовчанка Маргарита Ткаченко.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, если в автобусе устройство для безналичной оплаты не будет работать, пассажир с транспортной картой имеет право проехать бесплатно. Что же касается льготной категории граждан, сохранится ли 50-процентная скидка, пока официально не сообщается.

Новый тариф вступит в силу с третьей декады августа, сообщает сайт администрации города, когда в продаже появятся новые карты под названием «Простор». По сравнению с картой старого образца, «Простор» будет иметь ряд преимуществ.

Алексей Торицын заместитель генерального директора ООО «АРПС»: «Новый, современный, интересный дизайн у карты. А главное она имеет возможность дальнейшего развития, скоро может стать картой “Горожанин”, то есть возможности этой карты не ограничиваются оплатой проезда на транспорте, могут оплачиваться любые муниципальные услуги в дальнейшем».