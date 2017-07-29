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01:19 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы автомобиль Генпрокуратуры столкнулся с байкером

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Автомобиль Генпрокуратуры РФ столкнулся с мотоциклистом в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: РИА Новости

«Автомобиль столкнулся с байкером в районе площади трех вокзалов (Комсомольская площадь — ред.)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, байкер попал в больницу с переломами ног. Ведомственный автомобиль, за рулем которого был водитель с большим стажем, ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами и вез сотрудника прокуратуры на вокзал для отправления в командировку. Как отметили в Генпрокуратуре, первую помощь пострадавшему байкеру оказал водитель.

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