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00:32 (мск), источник: Tengrinews

69-летний пенсионер во второй раз выиграл миллион долларов в лотерее

69-летний пенсионер из канадского Квебека Жюль Пэрент во второй раз в своей жизни выиграл в лотерею миллион канадских долларов, сообщает Associated Press.

Источник: Tengrinews

Пенсионер купил билет за 3,2 канадского доллара (2,5 американского доллара) и выиграл 1 222 069 в той же валюте (примерно 980 тысяч американских долларов). В «Лото-Квебек» шансы на такую ставку предоставляются примерно в одном из 23 миллионов случаев.

Ранее канадец уже выигрывал миллион в 2008 году. «Я родился под хорошей звездой», — прокомментировал свой выигрыш победитель.

Канадец рассказал, что азартные игры — такое же хобби для него, как ходьба, охота или рыбалка, и он намерен продолжать играть.

Выигрыш он планирует потратить на строительство нового дома.

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