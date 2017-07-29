69-летний пенсионер во второй раз выиграл миллион долларов в лотерее

Источник: Tengrinews

Пенсионер купил билет за 3,2 канадского доллара (2,5 американского доллара) и выиграл 1 222 069 в той же валюте (примерно 980 тысяч американских долларов). В «Лото-Квебек» шансы на такую ставку предоставляются примерно в одном из 23 миллионов случаев.

Ранее канадец уже выигрывал миллион в 2008 году. «Я родился под хорошей звездой», — прокомментировал свой выигрыш победитель.

Канадец рассказал, что азартные игры — такое же хобби для него, как ходьба, охота или рыбалка, и он намерен продолжать играть.