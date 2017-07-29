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01:34 (мск), источник: ТАСС

Космический корабль «Союз МС-05» доставил новый экипаж на МКС

В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Европейского космического агентства Паоло Несполи.

Источник: Reuters

БАЙКОНУР /Казахстан/, 29 июля. /ТАСС/. Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-05» с экипажем новой экспедиции на борту причалил к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».

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«Произведена стыковка корабля «Союз МС-05» к стыковочному узлу модуля «Рассвет», — сказали в Роскосмосе, уточнив, что стыковка прошла в автоматическом режиме.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с «Гагаринского старта» космодрома Байконур в 18:41 мск 28 июля. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. Апрельский запуск также проходил по укороченной схеме, а предыдущие три полета корабля серии «Союз МС» осуществлялись по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия).

Сейчас на борту МКС находятся россиянин Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.

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