Космический корабль «Союз МС-05» доставил новый экипаж на МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с «Гагаринского старта» космодрома Байконур в 18:41 мск 28 июля. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. Апрельский запуск также проходил по укороченной схеме, а предыдущие три полета корабля серии «Союз МС» осуществлялись по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.