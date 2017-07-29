Космический корабль «Союз МС-05» доставил новый экипаж на МКС
В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Европейского космического агентства Паоло Несполи.
В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Европейского космического агентства Паоло Несполи.
БАЙКОНУР /Казахстан/, 29 июля. /ТАСС/. Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-05» с экипажем новой экспедиции на борту причалил к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».
«Произведена стыковка корабля «Союз МС-05» к стыковочному узлу модуля «Рассвет», — сказали в Роскосмосе, уточнив, что стыковка прошла в автоматическом режиме.
В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия).
Сейчас на борту МКС находятся россиянин Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.