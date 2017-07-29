В Приморье предлагают заставлять пенсионеров заниматься спортом
Это необходимо для популяризации здорового образа жизни.
Это необходимо для популяризации здорового образа жизни.
В Находке стартовал пешеходный марафон «10 000 шагов к здоровью». На набережной реки Каменка встретились ценители здорового образа жизни, пенсионеры из клуба «Новая волна», участники спортивного клуба инвалидов и пенсионеров «Феникс», общественники, представители департамента здравоохранения Приморского края, Владивостокского
«Основная цель этих акций, которые проводятся в рамках краевой программы “Здоровое Приморье” ─ популяризация здорового образа жизни, информирование об основных причинах возникновения хронических неинфекционных заболеваний, а также формирование навыков здорового образа жизни», — рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» заведующая краевым центром медицинской профилактики Владивостокского
Несмотря на дождливую погоду, участники акции смогли провести
«Надо популяризировать и скандинавскую ходьбу, и многие другие направления здорового образа жизни, а также взять пример с соседнего Китая, где пенсионеров обязывают выходить и заниматься спортивными упражнениями. Вот и нам надо заставлять выходить людей на ходьбу и создавать дворовые спортивные площадки. Люди меньше будут болеть», — считает руководитель клуба инвалидов «Феникс» Валентина Малкова. В этом году такую акцию запланировал департаментом здравоохранения Приморского края в семи районах.