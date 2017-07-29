В Приморье предлагают заставлять пенсионеров заниматься спортом

«Надо популяризировать и скандинавскую ходьбу, и многие другие направления здорового образа жизни, а также взять пример с соседнего Китая, где пенсионеров обязывают выходить и заниматься спортивными упражнениями. Вот и нам надо заставлять выходить людей на ходьбу и создавать дворовые спортивные площадки. Люди меньше будут болеть», — считает руководитель клуба инвалидов «Феникс» Валентина Малкова. В этом году такую акцию запланировал департаментом здравоохранения Приморского края в семи районах.