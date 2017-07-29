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09:42 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье предлагают заставлять пенсионеров заниматься спортом

Это необходимо для популяризации здорового образа жизни.

В Находке стартовал пешеходный марафон «10 000 шагов к здоровью». На набережной реки Каменка встретились ценители здорового образа жизни, пенсионеры из клуба «Новая волна», участники спортивного клуба инвалидов и пенсионеров «Феникс», общественники, представители департамента здравоохранения Приморского края, Владивостокского клинико-диагностического центра, находкинской городской больницы, администрации города и депутаты местной думы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Основная цель этих акций, которые проводятся в рамках краевой программы “Здоровое Приморье” ─ популяризация здорового образа жизни, информирование об основных причинах возникновения хронических неинфекционных заболеваний, а также формирование навыков здорового образа жизни», — рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» заведующая краевым центром медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра Лидия Бароева.

Несмотря на дождливую погоду, участники акции смогли провести мастер-классы на открытой площадке набережной реки Каменка и зарядить зрителей и прохожих позитивом.

«Надо популяризировать и скандинавскую ходьбу, и многие другие направления здорового образа жизни, а также взять пример с соседнего Китая, где пенсионеров обязывают выходить и заниматься спортивными упражнениями. Вот и нам надо заставлять выходить людей на ходьбу и создавать дворовые спортивные площадки. Люди меньше будут болеть», — считает руководитель клуба инвалидов «Феникс» Валентина Малкова. В этом году такую акцию запланировал департаментом здравоохранения Приморского края в семи районах.

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