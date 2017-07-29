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09:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Садоводы Хабаровска могут получить до полумиллиона рублей

Заявки на конкурс принимаются с 1 августа.

В Хабаровске пройдёт конкурс среди садоводческих НКО на получение субсидии. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», приём документов для участия в отборе продлится с 1 августа до 15 сентября.

Финансирование производится на безвозмездной и безвозвратной основе для работ по ремонту и реконструкции дачных дорог, электрохозяйства, водоводов. Как отмечают в пресс-службе мэрии города, субсидия не может быть израсходована на другие нужды. Она составляет 50% от фактически понесённых с начала текущего года расходов НКО, подтверждённых документами, но не более 500 тыс рублей в год.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить документы, среди которых заявление о предоставлении субсидии на имя мэра, копии устава объединения, выполненной в произвольной форме схемы планируемого инженерного обеспечения территории, в которой в графическом и текстовом виде указаны вид и объем планируемых работ, договора подряда либо иного гражданско-правового договора, предусматривающего выполнение работ по реализации проекта, актов приёма выполненных работ по реализации проекта в соответствии с договором подряда либо иного гражданско-правового договора, предусматривающего выполнение работ.

Полный перечень документов размещен на официальном сайте администрации города на странице отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов. Конкурсные документы и заявки принимаются по адресу: Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6, каб. 101, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Контактные телефоны: 40−88−80, 40−88−81.

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