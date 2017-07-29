Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Алкоголь помогает запоминать новое
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
В Сети появился снимок новейшего ударного беспилотника РФ – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Алкоголь помогает запоминать новое
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Отпуск с дымком
09:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Под музыку Паганини и не только прошла репетиция шоу на пешеходном фонтане в Хабаровске

Официальное открытие состоится не раньше 6 августа.

Источник: Губерния онлайн

Вечером в пятницу, 28 июля, на хабаровской набережной прошла генеральная репетиция светомузыкального шоу на пешеходном фонтане. Во время представления звучала классическая музыка и композиции из голливудских блокбастеров. С середины июля фонтан работает в тестовом режиме, сообщает портал «Губерния».

Организаторы планировали начать репетицию к девяти вечера — когда начинает темнеть, но из-за сложностей с настройкой механизмов, которые отвечают за высоту струй, шоу началось ближе к десяти. Продлилось оно около часа.

Директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга отметил, что официальное открытие состоится, когда фонтан будет работать без недочетов.

«Во время репетиции было много повторов и заминок, но отладка фонтанного комплекса почти завершена, осталось несколько финальных тестов. Мы планируем запустить его в полную силу или на следующей неделе [в воскресенье], или в день футбольного матча с “Анжи”, которой пройдет на стадионе Ленина 8 августа», — рассказал Денис Кульга. Напомним, фонтан собирались запустить еще 21 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Полицейские из Хабаровска оказались сильнейшими на региональном чемпионате МВД по мини-футболу
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
В Крыму опрокинулся сухогруз
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Российские пловцы выиграли три золота за один день ЧМ
Белый дом: Трамп готов подписать закон с санкциями против России
Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана
В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с шестью пассажирами
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь