Под музыку Паганини и не только прошла репетиция шоу на пешеходном фонтане в Хабаровске
Официальное открытие состоится не раньше 6 августа.
Официальное открытие состоится не раньше 6 августа.
Вечером в пятницу, 28 июля, на хабаровской набережной прошла генеральная репетиция светомузыкального шоу на пешеходном фонтане. Во время представления звучала классическая музыка и композиции из голливудских блокбастеров. С середины июля фонтан работает в тестовом режиме, сообщает портал «Губерния».
Организаторы планировали начать репетицию к девяти вечера — когда начинает темнеть, но
Директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга отметил, что официальное открытие состоится, когда фонтан будет работать без недочетов.
«Во время репетиции было много повторов и заминок, но отладка фонтанного комплекса почти завершена, осталось несколько финальных тестов. Мы планируем запустить его в полную силу или на следующей неделе [в воскресенье], или в день футбольного матча с “Анжи”, которой пройдет на стадионе Ленина 8 августа», — рассказал Денис Кульга. Напомним, фонтан собирались запустить еще 21 июля.