Под музыку Паганини и не только прошла репетиция шоу на пешеходном фонтане в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Вечером в пятницу, 28 июля, на хабаровской набережной прошла генеральная репетиция светомузыкального шоу на пешеходном фонтане. Во время представления звучала классическая музыка и композиции из голливудских блокбастеров. С середины июля фонтан работает в тестовом режиме, сообщает портал «Губерния».

Организаторы планировали начать репетицию к девяти вечера — когда начинает темнеть, но из-за сложностей с настройкой механизмов, которые отвечают за высоту струй, шоу началось ближе к десяти. Продлилось оно около часа.

Директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга отметил, что официальное открытие состоится, когда фонтан будет работать без недочетов.