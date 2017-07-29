Лосось за 130 рублей начнут продавать в крае к августу

— В настоящее время объем вылова тихоокеанских лососей не превышает средних показателей. Текущий год считается неурожайным для горбуши. Снижение объемов вылова лососевых некоторые эксперты связывают с крупномасштабным наводнением 2013 года, — отметил председатель комитета рыбного хозяйства краевого Минприроды Кирилл Фирсов. — Основной подход кеты мы ожидаем уже в осенний период, после 25 августа. Прогнозируемый вылов — 20 тыс тонн лососевых.

Напомним, проект «Доступная рыба» проводится в регионе уже третий год подряд. За это время он стал пользоваться популярностью среди жителей края, особенно ветеранов, пенсионеров и других слабозащищенных в социальном плане категорий населения. В этом году планируется расширить ассортимент продукции: после проведения путин в розницу будут поставляться навага и корюшка.