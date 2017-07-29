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09:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лосось за 130 рублей начнут продавать в крае к августу

В регионе продолжается реализация проекта «Доступная рыба».

Источник: Reuters

В Хабаровском крае, прилавки магазинов наполнятся дешевой рыбой к началу августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Планируется, что в рамках программы «Доступная рыба», 1 кг лососей не будет стоить не дороже 130 рублей.

 — В настоящее время объем вылова тихоокеанских лососей не превышает средних показателей. Текущий год считается неурожайным для горбуши. Снижение объемов вылова лососевых некоторые эксперты связывают с крупномасштабным наводнением 2013 года, — отметил председатель комитета рыбного хозяйства краевого Минприроды Кирилл Фирсов. — Основной подход кеты мы ожидаем уже в осенний период, после 25 августа. Прогнозируемый вылов — 20 тыс тонн лососевых.

Несмотря на снижение объемов вылова, объем поставок рыбы в торговые сети региона не упадут.

Напомним, проект «Доступная рыба» проводится в регионе уже третий год подряд. За это время он стал пользоваться популярностью среди жителей края, особенно ветеранов, пенсионеров и других слабозащищенных в социальном плане категорий населения. В этом году планируется расширить ассортимент продукции: после проведения путин в розницу будут поставляться навага и корюшка.

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