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14:33 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на правом берегу начался массовый снос гаражей

Забрать сооружения владельцы могут на спецплощадке после возмещения затрат по их сносу и перевозке.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на правобережье начался массовый снос незаконно установленных гаражей. Только на территории Свердловского района их около 150.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, жители краевого центра постоянно жалуются на то, что самовольно установленные гаражи портят вид дворов, а по их крышам бегают дети, что очень опасно.

После того, как в Красноярске началась активная работа по благоустройству, были демонтированы 46 гаражей на улицах Судостроительная, Парашютная, 60 лет Октября, и переулке Медицинский. Сейчас ещё 139 объектов на правом берегу ждут своей очереди.

К слову, демонтированные гаражи увозят на спецплощадку для хранения. Она находится на улице Пограничников возле ТЭЦ-3. Забрать сооружения владельцы могут после возмещения затрат по их сносу и перевозке.

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