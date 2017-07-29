В Красноярске на правом берегу начался массовый снос гаражей

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на правобережье начался массовый снос незаконно установленных гаражей. Только на территории Свердловского района их около 150.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, жители краевого центра постоянно жалуются на то, что самовольно установленные гаражи портят вид дворов, а по их крышам бегают дети, что очень опасно.

После того, как в Красноярске началась активная работа по благоустройству, были демонтированы 46 гаражей на улицах Судостроительная, Парашютная, 60 лет Октября, и переулке Медицинский. Сейчас ещё 139 объектов на правом берегу ждут своей очереди.