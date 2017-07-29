В Красноярске на правом берегу начался массовый снос гаражей
Забрать сооружения владельцы могут на спецплощадке после возмещения затрат по их сносу и перевозке.
Забрать сооружения владельцы могут на спецплощадке после возмещения затрат по их сносу и перевозке.
В Красноярске на правобережье начался массовый снос незаконно установленных гаражей. Только на территории Свердловского района их около 150.
Как рассказали в
После того, как в Красноярске началась активная работа по благоустройству, были демонтированы 46 гаражей на улицах Судостроительная, Парашютная, 60 лет Октября, и переулке Медицинский. Сейчас ещё 139 объектов на правом берегу ждут своей очереди.
К слову, демонтированные гаражи увозят на спецплощадку для хранения. Она находится на улице Пограничников возле ТЭЦ-3. Забрать сооружения владельцы могут после возмещения затрат по их сносу и перевозке.