В Мангистауской области утонул 38-летний мужчина
В море, в шести километрах от поселка Курык, спасатели обнаружили труп 38-летнего жителя Жанаозена, передает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
В море, в шести километрах от поселка Курык, спасатели обнаружили труп 38-летнего жителя Жанаозена, передает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
По данным портала, погибшего мужчину спасатели обнаружили 27 июля в 22:27.
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Еще двоих жителей Мангистау сотрудники ДЧС спасли сегодня, 28 июля, примерно в 08:45.
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