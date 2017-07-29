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07:40 (мск), источник: Newtimes.kz

В Мангистауской области утонул 38-летний мужчина

В море, в шести километрах от поселка Курык, спасатели обнаружили труп 38-летнего жителя Жанаозена, передает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Источник: Newtimes.kz

По данным портала, погибшего мужчину спасатели обнаружили 27 июля в 22:27.

«Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области обнаружен и извлечен из воды труп мужчины, который утонул во время купания в запрещенном месте», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще двоих жителей Мангистау сотрудники ДЧС спасли сегодня, 28 июля, примерно в 08:45.

«Мужчина 1980 г. р. и женщина 1988 г. р. в районе базы отдыха “Комарово” вышли в море на надувной лодке. Самостоятельно вернуться к берегу им не удалось. Им помогли сотрудники оперативно-спасательного отряда», — сообщили в пресс-службы ДЧС области.

С начала года в Мангистау утонули восемь человек. Спасти сотрудникам оперативно-спасательного отряда удалось 16 человек.

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