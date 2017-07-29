Алматинцы смогут не платить за проезд при неисправном терминале

Источник: Nur.kz

Ну, а до тех пор недобросовестные сотрудники автопарков могут намеренно отключать терминалы. Однако за обман придется отвечать, уверяет руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы Максут Исахов.

Он отметил, что пассажир, при случае если у него есть карта и терминал не работает, не обязан платить за проезд и может проехать бесплатно.

Исахов также пояснил, для чего вводится дифференцированный тариф.

«Мы надеемся, что большинство пассажиров перейдут на карты оплаты “Онай”. Это делается для того, чтобы легализовать пассажирские перевозки, увидеть реальные доходы перевозчиков и определить в каких субсидиях они нуждаются. Когда все перейдут на “Онай”, не будет кондукторов, будут только контролеры», — заявил чиновник.

Исахов рассказал, как они будут бороться с водителями и кондукторами, которые будут намерено выводить из строя терминалы, чтобы собирать наличные.

«Через электронную систему билетирования “Онай” мы можем выяснить причину отключения терминалов. Сделавшие это кондуктор или водитель будут беспощадно увольняться», — пообещал он.