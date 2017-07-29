По ул. Караульной в Покровке пустят автобусы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

По ул. Караульной в микрорайоне Покровском решено пустить маршрутные автобусы. Сейчас на проезжей части ведутся ремонтные работы, после чего там установят светофоры и освещение, а также оборудуют пешеходные переходы. Об этом журналистам рассказал начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента горхозяйства Никита Дресвянкин.

Номера автобусов пока не называются. Не исключено, что мэрия примет решение пустить старые автобусы № 6, 11, 20, 49 по новому маршруту. После ремонта у горожан также будет возможность проехать из Покровки в Северный.