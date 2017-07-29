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14:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

По ул. Караульной в Покровке пустят автобусы

Номера автобусов пока не называются.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

По ул. Караульной в микрорайоне Покровском решено пустить маршрутные автобусы. Сейчас на проезжей части ведутся ремонтные работы, после чего там установят светофоры и освещение, а также оборудуют пешеходные переходы. Об этом журналистам рассказал начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента горхозяйства Никита Дресвянкин.

Номера автобусов пока не называются. Не исключено, что мэрия примет решение пустить старые автобусы № 6, 11, 20, 49 по новому маршруту. После ремонта у горожан также будет возможность проехать из Покровки в Северный.

Ранее жители Красноярска массово жаловались на отсутствие остановок и нехватку пассажирских автобусов в микрорайоне Покровском. Долгое время здесь ходил только 6-й автобус. В ноябре 2017 года городские власти запустили маршрутку № 11-й, которая ранее курсировала через район старой Покровки.

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