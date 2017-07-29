Школьник из Зеленогорска нашел в стене дома 500 тыс. рублей

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

В Зеленогорске 11-летний школьник нашел под сайдингом дома полмиллиона рублей. Мальчик рассказал о случившемся своим родителям, которые вызвали сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю .

Инцидент произошел еще 19 мая. В тот день ребенок гулял со своими друзьями. Тогда он случайно нашел в стене дома больше ста пятитысячных банкнот.

По данным полиции, деньги могли принадлежать супругам, которых за день до этого инцидента нашли убитыми.

«Руководство Отдела МВД по Зеленогорску наградило школьника и его маму за поступок, благодаря которому прояснились детали резонансного преступления», — говорится в сообщении ведомства.