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09:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Опубликована полная программа музыкального фестиваля V-ROX

Главная сцена по традиции будет расположена на набережной Спортивной гавани, вход на дневные концерты — свободный.

Владивосток, 29 июля, PrimaMedia.

Юбилейный пятый фестиваль V-ROX стартует во Владивостоке 4 августа, его главная сцена расположена на набережной Спортивной гавани. На сайте уже опубликована подробная программа фестиваля. Вход на дневные концерты 4—6 августа на главной сцене — свободный, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе фестиваля.

На главный фестиваль свободного порта Владивосток приедут музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и в клубах: «Мумий Тролль Music Bar», баре «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, клубах RA и «Cтереотипы».

Специальная фестивальная игра «Чёзамузыка» состоится 4 августа в 16.00 в караоке-баре Salon, зарегистрироваться на нее можно здесь, а шеф-повара из Японии дадут мастер-классы в ресторане The Kitchen.

Лекционная программа фестиваля и кинопоказы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX»: о своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажет Алекс Михельсон (США/Япония), дальневосточные музыканты и продюсеры, музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня. В Год экологии на V-ROX своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, представители дальневосточного национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты». Охране природы будет посвящена и работа стрит-арт художника Sonny: на одном из зданий в городе он нарисует гигантского леопарда в рамках международного проекта To The Bone, который реализуется при поддержке канала Discovery.

В рамках фестиваля пройдет и традиционный V-ROX-забег: 2-километровый маршрут начнется от мыса Бурный и завершится на набережной Спортивной гавани.

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