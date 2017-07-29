Опубликована полная программа музыкального фестиваля V-ROX
Главная сцена по традиции будет расположена на набережной Спортивной гавани, вход на дневные концерты — свободный.
Главная сцена по традиции будет расположена на набережной Спортивной гавани, вход на дневные концерты — свободный.
Владивосток, 29 июля, PrimaMedia.
Юбилейный пятый фестиваль
На главный фестиваль свободного порта Владивосток приедут музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и в клубах: «Мумий Тролль Music Bar», баре «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, клубах RA и «Cтереотипы».
Специальная фестивальная игра «Чёзамузыка» состоится 4 августа в 16.00 в
Лекционная программа фестиваля и кинопоказы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX»: о своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажет Алекс Михельсон (США/Япония), дальневосточные музыканты и продюсеры, музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня. В Год экологии на
В рамках фестиваля пройдет и традиционный V-ROX-забег: 2-километровый маршрут начнется от мыса Бурный и завершится на набережной Спортивной гавани.