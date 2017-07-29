Жаркий день ожидает жителей Московского региона

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Очень жаркая погода с кратковременным дождем и грозой ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, на западе области — местами сильный, прогремит гроза. Температура в Москве составит 31−33, по области — от 29 до 34 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с.

Предстоящей ночью — дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. В Москве столбики термометров покажут 19−21, в Подмосковье будет от 16 до 21 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/ с, при грозе порывы 15−20 м/с.