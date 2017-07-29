Жаркий день ожидает жителей Московского региона
Температура воздуха в Москве составит 31−33 градуса.
Температура воздуха в Москве составит 31−33 градуса.
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Очень жаркая погода с кратковременным дождем и грозой ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, на западе области — местами сильный, прогремит гроза. Температура в Москве составит 31−33, по области — от 29 до 34 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью — дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. В Москве столбики термометров покажут 19−21, в Подмосковье будет от 16 до 21 градуса. Ветер
Днем в воскресенье будет облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. В Москве воздух прогреется до 24−26, по области — до 23−28 градусов. Ветер