В Красноярске неизвестные пытаются осушить озеро в Ветлужанке

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители микрорайона Ветлужанка заметили, что уровень воды в искусственном водоеме в районе ул. Хрустальная и ул. Чистопрудная стремительно снижается. С каждым днем озеро становится все меньше. С середины июня водоем измельчал примерно на 1,5 метра. Об этом телекомпании «ТВК» рассказали местные жители.

Жителей беспокоит, что к концу лета озеро и вовсе высохнет. В результате, не только люди останутся без любимого места отдыха. От неправомерный действий пострадает и рыба, которая сейчас обитает в водоеме.