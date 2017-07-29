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14:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске неизвестные пытаются осушить озеро в Ветлужанке

По данному факту природоохранные органы начали проверку.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители микрорайона Ветлужанка заметили, что уровень воды в искусственном водоеме в районе ул. Хрустальная и ул. Чистопрудная стремительно снижается. С каждым днем озеро становится все меньше. С середины июня водоем измельчал примерно на 1,5 метра. Об этом телекомпании «ТВК» рассказали местные жители.

Жителей беспокоит, что к концу лета озеро и вовсе высохнет. В результате, не только люди останутся без любимого места отдыха. От неправомерный действий пострадает и рыба, которая сейчас обитает в водоеме.

Красноярцы выяснили, что вода уходит через канаву, которую вырыли работники неизвестной организации. Данным вопросом заинтересовался департамент земельных отношений. Сотрудники провели проверку и зафиксировали «факты искусственного осушения водоема». Теперь в обстоятельствах данного дела будет разбираться природоохранная прокуратура Красноярского края.

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