Колонию особого режима закроют в СКО

Источник: Newtimes.kz

«Вопрос по переселению осужденных. из учреждения ЕС 164/4 (Жаман-сопка) остается открытым. Эта колония уже отметила 55-летний юбилей, и условия содержания там оставляют желать лучшего. Хотя максимально делается то, что возможно», — сказал Р. Мамбетов в пятницу на пресс-конференции по итогам первого полугодия.

«Эту колонию уже хотели закрыть, но жители поселка Горный обратились с просьбой сохранить учреждение. Ведь практически все село, более ста домов, содержатся за счет учреждения, в одной семье, бывает, по 3−4 человека работают в колонии на разных должностях. Это послужило одним из оснований, чтобы колонию не закрывать», — отметил он.

Однако, продолжил Р. Мамбетов, накопилось множество проблем, в частности, остро стоит вопрос укомплектованности исправительного учреждения медицинскими кадрами.

«Поймите, даже в гражданских учреждениях у нас не хватает врачей. Выпускники колледжей и медицинской академии не горят желанием туда поехать работать, но работающие там врачи и медперсонал достаточно профессиональны и оказывают необходимую помощь. По графику осужденных вывозят в районную больницу», — пояснил Р. Мамбетов.

Помимо этого, в колонии устарели инженерно-технические сети, «к тому же имеются вопросы с точки зрения антитеррористической безопасности, поэтому вопрос остается открытым и будет решен до конца этого года», подытожил прокурор.

В случае закрытия учреждения заключенные будут переведены в другие регионы.

«У нас по республике есть несколько учреждений особого режима, и наши осужденные, независимо от того, где они проживали — в СКО или других областях, будут этапированы в эти учреждения. Потому что у нас, в нашей области, не имеется колонии особого режима, куда их можно было бы перевести», — добавил прокурор.

В начале года представители неправительственной организации «Национальный превентивный механизм», которые посетили колонию на Жаман-сопке, написали в своем отчете, что «даже без предоставления документов видно, что здания не только устарели, но абсолютно не пригодны для проживания людей».

Правозащитники отмечали также антисанитарные условия: холод, сырость, слабую освещенность помещений.