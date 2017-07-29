Колонию особого режима закроют в СКО
До конца года будет решен вопрос о закрытии колонии особого режима в
До конца года будет решен вопрос о закрытии колонии особого режима в
«Вопрос по переселению осужденных. из учреждения ЕС 164/4 (Жаман-сопка) остается открытым. Эта колония уже отметила 55-летний юбилей, и условия содержания там оставляют желать лучшего. Хотя максимально делается то, что возможно», — сказал Р. Мамбетов в пятницу на
«Эту колонию уже хотели закрыть, но жители поселка Горный обратились с просьбой сохранить учреждение. Ведь практически все село, более ста домов, содержатся за счет учреждения, в одной семье, бывает, по 3−4 человека работают в колонии на разных должностях. Это послужило одним из оснований, чтобы колонию не закрывать», — отметил он.
Однако, продолжил Р. Мамбетов, накопилось множество проблем, в частности, остро стоит вопрос укомплектованности исправительного учреждения медицинскими кадрами.
«Поймите, даже в гражданских учреждениях у нас не хватает врачей. Выпускники колледжей и медицинской академии не горят желанием туда поехать работать, но работающие там врачи и медперсонал достаточно профессиональны и оказывают необходимую помощь. По графику осужденных вывозят в районную больницу», — пояснил Р. Мамбетов.
Помимо этого, в колонии устарели
В случае закрытия учреждения заключенные будут переведены в другие регионы.
«У нас по республике есть несколько учреждений особого режима, и наши осужденные, независимо от того, где они проживали — в СКО или других областях, будут этапированы в эти учреждения. Потому что у нас, в нашей области, не имеется колонии особого режима, куда их можно было бы перевести», — добавил прокурор.
В начале года представители неправительственной организации «Национальный превентивный механизм», которые посетили колонию на
Правозащитники отмечали также антисанитарные условия: холод, сырость, слабую освещенность помещений.
«По-прежнему остается проблема медицинского обеспечения. Калифицированные врачи не хотят ехать в поселок Горный, ссылаясь на бесперспективность, низкую зарплату, контингент особо опасных преступников, отсутствие жилья, проблемы с водообеспечением», — отмечалось в отчете правозащитников.