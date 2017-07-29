Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане

Источник: Nur.kz

На большей части страны сохранится очень жаркая погода без осадков, передает NUR.KZ cо ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, юго-востоке и юго-западе Казахстана в выходные дни сохранится очень жаркая погода без осадков. В дневные часы столбики термометров достигнут плюс 35…40 градусов, местами 43 градусов С.

На западе Казахстане, с прохождением атмосферного фронта, 31 июля ожидается спад жары, но в выходные синоптики прогнозируют местами плюс 37…41 градусов.

По-летнему теплая погода, местами с грозовыми дождями, при грозе со шквалистым ветром, ожидаются в северных, центральных и восточных районах республики.

Температура воздуха на всей территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3…7 градусов С.