Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане
Прогноз на выходные дни
Прогноз на выходные дни
На большей части страны сохранится очень жаркая погода без осадков, передает NUR.KZ cо ссылкой на РГП «Казгидромет».
На юге,
На западе Казахстане, с прохождением атмосферного фронта, 31 июля ожидается спад жары, но в выходные синоптики прогнозируют местами плюс 37…41 градусов.
Температура воздуха на всей территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3…7 градусов С.
Как сообщили синоптики, 27 июля в Алматы и Талдыкоргане были перекрыты максимумы температуры этого дня на 3 градуса. За всю историю наблюдений, предыдущий температурный максимум для 27 июля был зафиксирован в 1943 году и составил 35,3 градусов С.