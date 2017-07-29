Более 50 детей эвакуировали из лагеря «Орлёнок» в Снежинске

Сончас в детском оздоровительном лагере «Орленок» прервала сирена эвакуации людей при пожаре. В рамках тренировки дети под присмотром вожатых и воспитателей быстро эвакуировались из помещений спального корпуса и направились к месту сбора.

«По легенде учений пожар возник на первом этаже в коридоре одного из корпусов, где проживают дети. После получения вводной от сотрудников пожарной охраны, вожатые задействовали систему оповещения о пожаре и приступили к эвакуации детей. Поочередно из спального корпуса было эвакуировано более 50 детей. Тренировка прошла штатно, коллектив действовал без паники, все без исключения эвакуировались в установленные сроки», — рассказывают в ведомстве.