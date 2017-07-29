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16:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Более 50 детей эвакуировали из лагеря «Орлёнок» в Снежинске

По легенде пожар произошёл на первом этаже в коридоре одного из корпусов.

Сотрудники МЧС проверили действия персонала детского лагеря при обнаружении возгорания, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сончас в детском оздоровительном лагере «Орленок» прервала сирена эвакуации людей при пожаре. В рамках тренировки дети под присмотром вожатых и воспитателей быстро эвакуировались из помещений спального корпуса и направились к месту сбора.

«По легенде учений пожар возник на первом этаже в коридоре одного из корпусов, где проживают дети. После получения вводной от сотрудников пожарной охраны, вожатые задействовали систему оповещения о пожаре и приступили к эвакуации детей. Поочередно из спального корпуса было эвакуировано более 50 детей. Тренировка прошла штатно, коллектив действовал без паники, все без исключения эвакуировались в установленные сроки», — рассказывают в ведомстве.

Отметим, что главные задачи учебных эвакуаций — проверка слаженности и быстроты действий персонала, формирование навыков правильного поведения детей и взрослых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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