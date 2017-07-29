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10:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дождевые паводки вызвали рост уровня воды на 4 реках Хабаровского края

На Амуре у Хабаровска ожидается подъем воды на 30−35 см.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае дождевые паводки вызвали подъем уровня воды на 4 реках, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Речь идет о реках Тунгуска, Кур, Амгунь, Урми. Там отмечается рост уровней воды на 40−60 см/сутки. В ближайшие дни, с 29 июля по 1 августа, дополнительный подъем на этих реках составит 0,5−1,0 м.
— На реках Амур и Уссури при смещении паводков с верхнего течения наблюдаются подъемы уровня воды на 15−25 см/сутки. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30−35 см, — сообщила Екатерина Потворова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС Хабаровского края.

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