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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Летчики ЮВО провели учения на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области

Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) выполнили тренировочные полеты с целью совершенствования навыков на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

«Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа на аэродроме “Мариновка” в Волгоградской области, выполнили учебно-тренировочные полеты с целью совершенствования навыков управления фронтовыми бомбардировщиками Су-24М на высотах от 200 до оной тысячи метров на скорости до тысячи км/ч», — сказал он.

Астафьев отметил, что в ходе занятий летчики отработали элементы предполетной подготовки, получили указание на выполнение воздушной разведки погоды и совершили полеты в штатном режиме. Также они совершенствовали навык взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, отрабатывали действия в случае отказа авиационной техники и совершение маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника.

Астафьев добавил, что к полетам было привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, а так же около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.

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