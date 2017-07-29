Летчики ЮВО провели учения на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области

Источник: РИА Новости

«Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа на аэродроме “Мариновка” в Волгоградской области, выполнили учебно-тренировочные полеты с целью совершенствования навыков управления фронтовыми бомбардировщиками Су-24М на высотах от 200 до оной тысячи метров на скорости до тысячи км/ч», — сказал он.

Астафьев отметил, что в ходе занятий летчики отработали элементы предполетной подготовки, получили указание на выполнение воздушной разведки погоды и совершили полеты в штатном режиме. Также они совершенствовали навык взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, отрабатывали действия в случае отказа авиационной техники и совершение маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника.