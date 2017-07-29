В «Казреставрации» рассказали, почему гибнет древнее городище Культобе

Источник: Informburo.kz

Городище Культобе расположено на территории охранной зоны городища Туркестан. На городище Культобе в ходе археологических исследований были обнаружены руины небольшого замкового сооружения, датируемые IV—VI вв еками нашей эры.

В РГП «Казреставрация» рассказали, что это первые ранние свидетельства обживания территории городища Туркестан, известного по историческим письменам под названием «Ясы». На цитадели городища Культобе (VI-IХ вв.) имеются руины замкового сооружения, которое включает разные по функциональности помещения — культовые, дворцовые и жилые.

«За счёт средств республиканского бюджета в 2013 и 2014 годах РГП “Казреставрация” выполняла научно-реставрационные работы. Согласно разработанному проекту была проведена расчистка следов стен с частичной консервацией аварийных участков сохранившихся сырцовых кирпичных стен, выполнена реконструкция плана. В эти же годы над наиболее ценными археологическими раскопками была возведена навесная конструкция, обшитая сверху временными настилами», — рассказал и.о. генерального директора РГП «Казреставрация» Арнур Карымсаков.

В дальнейшем планировалось завершить кровельные работы с применением современного долговечного тентового материала. Уже договорились с поставщиком провести музеефикацию с консервацией всех археологических раскопок, находящихся под навесом с обеспечением широкого доступа для их осмотра. Однако в связи с отсутствием финансирования в 2015 и 2016 годах научно-реставрационные работы на памятнике не проводились. Но в этот период времени, как отметил Арнур Карымсаков, здесь непрерывно продолжались археологические исследования, финансируемые грантами Министерства образования и науки РК.

«Вокруг реставрируемого объекта на городище Культобе, не принимая во внимание разработанные проектные решения, археологами вскрывались участки, которые затем оказывались брошенными под открытым небом. К сожалению, такая практика распространена на многих археологических объектах, когда без проведения элементарных консервационных мероприятий памятники исчезают на глазах. Это серьёзная проблема», — обеспокоен Арнур Карымсаков.

Он отметил, что эту проблему может решить проект новой редакции Закона РК «Об объектах историко-культурного наследия», куда уже внесены предложения обязательной консервации археологических памятников по завершении научных исследований и вывозе отвалов с территории памятника.

«Но самое главное, ещё на стадии формирования своих отраслевых планов, необходима координация и согласованность в действиях между центральными исполнительными и местными органами власти, выступающими непосредственно заказчиками таких видов работ», — добавил спикер.

Что касается Культобе — в этом году из госбюджета выделены деньги для возведения покрытия и реставрации памятника.

«Благодаря Министерству культуры и спорта РК в 2017 году выделены необходимые средства на продолжение работ по устройству навесного покрытия, а также работ по консервации и музеефикации археологического памятника на городище Культобе. Сейчас мы готовим группу ребят для демонтажа и параллельно создаём проект. Уже в августе 3−4 числа мы приступим к работе. Мы полностью демонтируем верхнюю часть. Из мягкой кровли сделаем долгосрочную», — поделился Арнур Карымсаков.

Научно-реставрационные планируется завершить в 2019 году.

Однако проблема с археологами остаётся нерешённой — пока «Казреставрация» добивалась финансирования реставрации незащищённого Культобе, учёные раскрыли новые части городища. Снова придётся искать финансирование.

«Памятник республиканского значения, он один из культовых. К сожалению, археологи уже раскрыли другие части объекта. С какой бы стороны дождь, снег не пошёл бы — всё опять будет сливаться. У нас есть свой график, мы план ставим на три года, мы добиваемся финансирования из республиканского резерва. И это проблема. Мы не можем предсказать, где сейчас ведутся другие раскопки, чтобы провести за ними консервацию и реставрацию», — добавил Арнур Карымсаков.

Уникальный археологический памятник в Туркестане находится под угрозой разрушения. Городище Культобе было накрыто специальным куполом, но из-за своей ветхости эта защита больше не спасает. Купол нуждается в новом перекрытии, иначе уже к следующему лету Казахстан рискует потерять уникальный объект, ценный для истории и привлекательный для туристов.