В «Казреставрации» рассказали, почему гибнет древнее городище Культобе
Казахстанские археологи, открывая новые памятники и проведя исследования, потом бросают их под открытым небом, обеспокоены в «Казреставрации».
Казахстанские археологи, открывая новые памятники и проведя исследования, потом бросают их под открытым небом, обеспокоены в «Казреставрации».
Городище Культобе расположено на территории охранной зоны городища Туркестан. На городище Культобе в ходе археологических исследований были обнаружены руины небольшого замкового сооружения, датируемые
В РГП «Казреставрация» рассказали, что это первые ранние свидетельства обживания территории городища Туркестан, известного по историческим письменам под названием «Ясы». На цитадели городища Культобе (VI-IХ вв.) имеются руины замкового сооружения, которое включает разные по функциональности помещения — культовые, дворцовые и жилые.
«За счёт средств республиканского бюджета в 2013 и 2014 годах РГП “Казреставрация” выполняла
В дальнейшем планировалось завершить кровельные работы с применением современного долговечного тентового материала. Уже договорились с поставщиком провести музеефикацию с консервацией всех археологических раскопок, находящихся под навесом с обеспечением широкого доступа для их осмотра. Однако в связи с отсутствием финансирования в 2015 и 2016 годах
«Вокруг реставрируемого объекта на городище Культобе, не принимая во внимание разработанные проектные решения, археологами вскрывались участки, которые затем оказывались брошенными под открытым небом. К сожалению, такая практика распространена на многих археологических объектах, когда без проведения элементарных консервационных мероприятий памятники исчезают на глазах. Это серьёзная проблема», — обеспокоен Арнур Карымсаков.
Он отметил, что эту проблему может решить проект новой редакции Закона РК «Об объектах
«Но самое главное, ещё на стадии формирования своих отраслевых планов, необходима координация и согласованность в действиях между центральными исполнительными и местными органами власти, выступающими непосредственно заказчиками таких видов работ», — добавил спикер.
Что касается Культобе — в этом году из госбюджета выделены деньги для возведения покрытия и реставрации памятника.
«Благодаря Министерству культуры и спорта РК в 2017 году выделены необходимые средства на продолжение работ по устройству навесного покрытия, а также работ по консервации и музеефикации археологического памятника на городище Культобе. Сейчас мы готовим группу ребят для демонтажа и параллельно создаём проект. Уже в августе 3−4 числа мы приступим к работе. Мы полностью демонтируем верхнюю часть. Из мягкой кровли сделаем долгосрочную», — поделился Арнур Карымсаков.
Однако проблема с археологами остаётся нерешённой — пока «Казреставрация» добивалась финансирования реставрации незащищённого Культобе, учёные раскрыли новые части городища. Снова придётся искать финансирование.
«Памятник республиканского значения, он один из культовых. К сожалению, археологи уже раскрыли другие части объекта. С какой бы стороны дождь, снег не пошёл бы — всё опять будет сливаться. У нас есть свой график, мы план ставим на три года, мы добиваемся финансирования из республиканского резерва. И это проблема. Мы не можем предсказать, где сейчас ведутся другие раскопки, чтобы провести за ними консервацию и реставрацию», — добавил Арнур Карымсаков.
Уникальный археологический памятник в Туркестане находится под угрозой разрушения. Городище Культобе было накрыто специальным куполом, но
С мая этого года представители Министерства культуры и предприятия «Казреставрация» неоднократно посещали комплекс на Культобе.