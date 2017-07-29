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08:19 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову вновь придет нестерпимая африканская жара

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Не успели молдавские крестьяне подсчитать убытки от проливных дождей, господствовавших над Молдовой почти два дня, и не досчитаться значительной части урожая, как нашу республику ждет новое потрясение: к середине следующей недели в страну придет настоящая африканская жара, когда в дневные часы температура воздуха по стране в тени будет достигать плюс 34−35 градусов по Цельсию.

Источник: Sputnik.md

Так, согласно данным Государственной гидрометеорологической станции Молдовы, уже в воскресенье, 30 июля, столбик термометра днем во всех регионах страны приблизится вплотную к плюс 30 градусам. В северных районах, в Бричанах, Сороках и Бельцах столбики термометра покажут днем плюс 28−29 градусов, однако ночь на рабочий понедельник сохранит прохлады и даст молдавским «северянам» спокойно поспать: синоптики прогнозируют плюс 15−16 градусов со знаком плюс.

Воскресный день станет немного жарче для жителей центра и юга республики. Так в Кишиневе, Хынчештах и Яловенах прогнозируют днем до плюс 30 градусов жары. В Ночь на понедельник термометры покажут плюс 17−19 градусов. На юге в воскресенье будет поистине жарко — плюс 31−32 и без дождей.

Настоящее пекло начнется в нашей республике со следующей недели, когда температура воздуха, в среднем по стране, вырастет до плюс 32−34 градусов в тени. Во вторник жара продолжит испытывать на прочность жителей Молдовы: днем синоптики обещают в северных районах до плюс 32−33 градусов, в центре — 33−34 градуса, а на юге — вплоть до 35.

Самыми душными днями следующей недели станут среда, четверг и пятница. Так, 2 августа термометры будут почти зашкаливать, и показывать в тени плюс 35−36 градусов. В четверг ситуация по стране не изменится, а жара окончательно возьмет верх: синоптики прогнозируют по всей стране от 34 до 36 градусов. Такие же температурные значения в дневные часы будут наблюдаться и пятницу, 4 августа.

На протяжении всех трех дней жители республики не дождутся долгожданной прохлады и ночные часы, когда термометры упорно будут держаться на отметке в плюс 22−23 градуса.

Уикенд следующей недели также, по данным синоптиков не охладит пыл молдавского лета: в субботу и воскресенье, в дневные часы прогнозируется до плюс 34−36 градусов Цельсия.

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