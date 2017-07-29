В Молдову вновь придет нестерпимая африканская жара

Источник: Sputnik.md

Так, согласно данным Государственной гидрометеорологической станции Молдовы, уже в воскресенье, 30 июля, столбик термометра днем во всех регионах страны приблизится вплотную к плюс 30 градусам. В северных районах, в Бричанах, Сороках и Бельцах столбики термометра покажут днем плюс 28−29 градусов, однако ночь на рабочий понедельник сохранит прохлады и даст молдавским «северянам» спокойно поспать: синоптики прогнозируют плюс 15−16 градусов со знаком плюс.

Воскресный день станет немного жарче для жителей центра и юга республики. Так в Кишиневе, Хынчештах и Яловенах прогнозируют днем до плюс 30 градусов жары. В Ночь на понедельник термометры покажут плюс 17−19 градусов. На юге в воскресенье будет поистине жарко — плюс 31−32 и без дождей.

Настоящее пекло начнется в нашей республике со следующей недели, когда температура воздуха, в среднем по стране, вырастет до плюс 32−34 градусов в тени. Во вторник жара продолжит испытывать на прочность жителей Молдовы: днем синоптики обещают в северных районах до плюс 32−33 градусов, в центре — 33−34 градуса, а на юге — вплоть до 35.

Самыми душными днями следующей недели станут среда, четверг и пятница. Так, 2 августа термометры будут почти зашкаливать, и показывать в тени плюс 35−36 градусов. В четверг ситуация по стране не изменится, а жара окончательно возьмет верх: синоптики прогнозируют по всей стране от 34 до 36 градусов. Такие же температурные значения в дневные часы будут наблюдаться и пятницу, 4 августа.

На протяжении всех трех дней жители республики не дождутся долгожданной прохлады и ночные часы, когда термометры упорно будут держаться на отметке в плюс 22−23 градуса.