Женщина в Китае сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит

Источник: Tengrinews

После решения суда города Ухань провинции Хубэй, 59-летняя Чжу Нацзюань сделала пластическую операцию и скрылась в неизвестном направлении. По данным агентства, она была задержана в июле, когда попыталась по чужому удостоверению личности купить билеты на поезд в городе Шэньчжэнь на юге страны.

Отмечается, что когда сотрудники полиции прибыли на место, чтобы ее задержать, они были удивлены, потому что женщина была не похожа сама на себя на фотографиях. По словам полицейских, «она выглядела лет на 30−40».