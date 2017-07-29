Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Решение России может стать первым в серии ударов по США Трампа
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
В Сети появился снимок новейшего ударного беспилотника РФ – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
В Свердловской области разразился медицинский скандал
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Политические битвы
08:21 (мск), источник: Tengrinews

Женщина в Китае сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит

Жительница китайской провинции Хубэй сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит в 25 миллионов юаней (около 3,7 миллиона долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Источник: Tengrinews

После решения суда города Ухань провинции Хубэй, 59-летняя Чжу Нацзюань сделала пластическую операцию и скрылась в неизвестном направлении. По данным агентства, она была задержана в июле, когда попыталась по чужому удостоверению личности купить билеты на поезд в городе Шэньчжэнь на юге страны.

Отмечается, что когда сотрудники полиции прибыли на место, чтобы ее задержать, они были удивлены, потому что женщина была не похожа сама на себя на фотографиях. По словам полицейских, «она выглядела лет на 30−40».

В последнее время власти города Ухань начали серьезно бороться с теми, кто пытается избежать оплаты кредитов. За первые шесть месяцев этого года в городе задержаны 186 человек по обвинению в попытке уйти от обязательств по выплате долгов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Женщина в Китае сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит
Белый дом: Трамп готов подписать закон с санкциями против России
Отрицательный капитал «Югры» оценили в 7 млрд рублей
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Российские пловцы выиграли три золота за один день ЧМ
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана
Мощи Николая Чудотворца доставили из России в Италию
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь