В Китае женщина изменила внешность, чтобы не платить кредит

Источник: Reuters

В китайском городу Ухань женщина сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит, передает РИА новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее суд постановил, что женщина должна 25 миллионов юаней, то есть около 3,7 миллиона долларов. После этого 59-летняя женщина сделала пластическую операцию и скрылась. Задержали ее при попытке купить билет на поезд по поддельным документам.