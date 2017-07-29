Погода на субботу: грозы и продолжительные дожди
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Грозы, продолжительные сильные дожди прогнозируют синоптики по востоку страны на субботу.
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Грозы, продолжительные сильные дожди прогнозируют синоптики по востоку страны на субботу.
Предупреждение распространялось на ночь и утро субботы. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду. В восточных и центральных районах дожди. По востоку — грозы, продолжительные сильные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди, сообщает сайт Гидрометцентра.
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В Минске также временами будут идти дожди, воздух прогреется до +21°C.