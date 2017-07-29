БАДы в интернете продолжают нагло рекламировать под видом лекарств

В Министерство информации были направлены материалы, чтобы ограничить доступ к продвигающим их ресурсам. Ведь налицо было целых пять нарушений Закона О рекламе. Проштрафившиеся сайты, заверила СБ заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, закрываются. Это отработанная система, хотя и предполагающая определенные процедуры. Зато, похоже, взамен появились новые ресурсы в большом ассортименте.

Напомним, прежде адепты Гипертониума обещали, что он снизит давление до возрастной нормы без химии и побочных эффектов, активирует природные силы организма благодаря уникальному сочетанию редких компонентов и вообще единственное лекарство, которое официально рекомендуется Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии, чьим созданием занималась команда специалистов из Западной академии наук, работавшая в тесной связке с практикующими кардиологами. От этого воинствующего бреда специалисты не оставили камня на камне. Надо сказать, то было несложно: даже авторитетных учреждений, на которые нагло ссылалась реклама, не существует в природе. В новых прокламациях они уже не фигурируют, зато появились некие ученые из Всемирной организации по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые якобы несколько месяцев и тестировали панацею. Да-да, именно панацею! Теперь ведь реклама утверждает, что капельки не просто снизят давление на время, а НАВСЕГДА устранят причину гипертонии, повернув аутоиммунные процессы вспять. Ничего себе поворотик! Любой кардиолог скажет вам: настоящая медицинская революция! Полно таких сайтов и в доменной зоне by (c белорусскими же телефонами), и с характерным упоминанием minsk в названии. А онлайн-консультанты на них как стараются! Корреспондентам СБ про Гипертониум такое понарассказывали, что неизвестным науке его создателям впору Нобелевскую премию вручать. Уже не говорим про доменную зону ru, откуда тоже белорусам готовы доставить злополучные пузырьки в любую точку в течение дня. Написанные как под копирку восторженные комменты, фото одного и того же врача под разными фамилиями, ссылки на безымянных минских докторов, которые рекомендуют… В общем, классика жанра под названием лохотрон.