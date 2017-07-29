БАДы в интернете продолжают нагло рекламировать под видом лекарств
В начале июля все наконец узнали, что препараты Гипертониум и Уретрамол — никакие не лекарства, что эффект их никем не доказан, а
В начале июля все наконец узнали, что препараты Гипертониум и Уретрамол — никакие не лекарства, что эффект их никем не доказан, а
В Министерство информации были направлены материалы, чтобы ограничить доступ к продвигающим их ресурсам. Ведь налицо было целых пять нарушений Закона О рекламе. Проштрафившиеся сайты, заверила СБ заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, закрываются. Это отработанная система, хотя и предполагающая определенные процедуры. Зато, похоже, взамен появились новые ресурсы в большом ассортименте.
Напомним, прежде адепты Гипертониума обещали, что он снизит давление до возрастной нормы без химии и побочных эффектов, активирует природные силы организма благодаря уникальному сочетанию редких компонентов и вообще единственное лекарство, которое официально рекомендуется Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии, чьим созданием занималась команда специалистов из Западной академии наук, работавшая в тесной связке с практикующими кардиологами. От этого воинствующего бреда специалисты не оставили камня на камне. Надо сказать, то было несложно: даже авторитетных учреждений, на которые нагло ссылалась реклама, не существует в природе. В новых прокламациях они уже не фигурируют, зато появились некие ученые из Всемирной организации по борьбе с
В МАРТ с сожалением признают: увы, такие сайты растут как грибы после дождя. По словам Ирины Наркевич, их отслеживают — это коллективная работа с Минздравом: Увы, в последнее время большая активность именно по лекарствам. Этот недобросовестный бизнес работает на доверии граждан. Поэтому мы готовы оперативно рассматривать каждый новый факт появления ненадлежащей рекламы и его пресекать, принимая соответствующие меры. Само за себя говорит то, что с начала года на такой крайний шаг, как ограничение доступа к сайтам, пришлось пойти как минимум вдвое чаще, чем за весь 2016-й. Уж на очень благодатной для коммерции почве паразитируют дельцы. Их целевая аудитория — доверчивые возрастные покупатели, у каждого второго из которых гипертония, а со ссылкой на ученых в белых халатах одна ассоциация — надо доверять. И хотя цена вопроса немаленькая — 30 — 32 рубля, торговля