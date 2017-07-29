Космический корабль заметили в небе над Новосибирском
Корабль " Союз МС-05" стартовал с Байконура вечером 28 июля, фотография опубликована агентством Sputnik.
Корабль " Союз МС-05" стартовал с Байконура вечером 28 июля, фотография опубликована агентством Sputnik.
«Союз МС-05» запущен с Байконура с тремя астронавтами — с российским космонавтом Сергеем Рязанским, американцем Рэндольфом Брезником и итальянцем Паоло Несполи.
Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-05», стартовавшего в пятницу с Байконура, уже открыл переходной люк и перешел на борт МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра управления полетами.