В Уфе на выходные частично перекроют улицу Цюрупы

Источник: Proufu.ru

В субботу с восьми утра и до 21.00 будет ограничено движение транспорта по улице Цюрупы на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина.

В воскресенье, 30 июля, с 8.00 до 21.00 часов — на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской революции.

В указанные периоды движение троллейбусов приостановят, схемы движения автобусов будут изменены.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе.

Как сообщается на сайте администрации Уфы, автолюбителям необходимо ориентироваться на интерактивную карту ремонта дорог. Каждый уфимец, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

С учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс-пробки», заключено соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс-пробки». Этот продукт отображается как на телефонах, компьютерах, так и на навигаторах.