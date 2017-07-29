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11:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на выходные частично перекроют улицу Цюрупы

На улице Цюрупы продолжается ремонт дороги. В эти выходные улица будет частично перекрыта.

Источник: Proufu.ru

В субботу с восьми утра и до 21.00 будет ограничено движение транспорта по улице Цюрупы на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина.

В воскресенье, 30 июля, с 8.00 до 21.00 часов — на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской революции.

В указанные периоды движение троллейбусов приостановят, схемы движения автобусов будут изменены.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе.

Как сообщается на сайте администрации Уфы, автолюбителям необходимо ориентироваться на интерактивную карту ремонта дорог. Каждый уфимец, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

С учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс-пробки», заключено соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс-пробки». Этот продукт отображается как на телефонах, компьютерах, так и на навигаторах.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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