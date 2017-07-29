Захватывающее дух зрелище подготовили парашютисты в честь Дня ВМФ
В небе парили разноцветные парашюты и развевались огромные флаги.
В небе парили разноцветные парашюты и развевались огромные флаги.
Хабаровск, 29 июля, AmurMedia.
Удивительно красивые и запоминающиеся выступления подготовили для хабаровчан в честь Дня ВМФ. Парашютные прыжки разного вида и сложности с парящими высоко над землей флагами зрители запомнят надолго, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В честь Дня ВМФ на базе отдыха «Дельфин» под Хабаровском прошли показательные прыжки парашютистов, причем в зависимости от опыта парашютистов соревнования разделялись на прыжки для тех, у кого за плечами 100, 500, 900 и более прыжков.
Градацию провели и по высоте прыжка и по месту приземления: вода или суша. Максимальная высота составила 1500 метров.
Кстати, летчик самолета — это тоже опытный парашютист, в арсенале которого более чем 3000 прыжков. Своими чувствами с корреспондентом агентства поделилась депутат Закдумы Елена Ларионова, за плечами которой годы прыжков с парашютом.
— Прыжки с парашютом — это, я считаю, очень важная составляющая праздника ВМФ. Особенно прыжки на воду. Потому что
Очень зрелищными получились прыжки парашютистов с флагами России, ВМФ, ВВС. Необычайно эффектно смотрелись развевающиеся в воздухе на приличной высоте большие разноцветные полотна 4*6 метров.
В завершение праздника всех парашютистов наградили почетными грамотами.
Помимо выступления парашютистов гостей также порадовали