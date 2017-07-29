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09:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Захватывающее дух зрелище подготовили парашютисты в честь Дня ВМФ

В небе парили разноцветные парашюты и развевались огромные флаги.

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фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Хабаровск, 29 июля, AmurMedia.

Удивительно красивые и запоминающиеся выступления подготовили для хабаровчан в честь Дня ВМФ. Парашютные прыжки разного вида и сложности с парящими высоко над землей флагами зрители запомнят надолго, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В честь Дня ВМФ на базе отдыха «Дельфин» под Хабаровском прошли показательные прыжки парашютистов, причем в зависимости от опыта парашютистов соревнования разделялись на прыжки для тех, у кого за плечами 100, 500, 900 и более прыжков.

Градацию провели и по высоте прыжка и по месту приземления: вода или суша. Максимальная высота составила 1500 метров.

Кстати, летчик самолета — это тоже опытный парашютист, в арсенале которого более чем 3000 прыжков. Своими чувствами с корреспондентом агентства поделилась депутат Закдумы Елена Ларионова, за плечами которой годы прыжков с парашютом.

— Прыжки с парашютом — это, я считаю, очень важная составляющая праздника ВМФ. Особенно прыжки на воду. Потому что военно-морской флот России вооружен еще и авиацией. В частности, всем известный авианосец «Адмирал Кузнецов». А авиация без парашютистов — ну никак, рассказала депутат Закдумы Елена Парфенова. — Вообще сами по себе прыжки с парашютом в воду очень увлекательны и интересны. У меня около 20 прыжков в воду есть, и я считаю, что это одно из самых захватывающих дух событий. Потому что это не только эмоции, но и важный элемент военной подготовки.

Очень зрелищными получились прыжки парашютистов с флагами России, ВМФ, ВВС. Необычайно эффектно смотрелись развевающиеся в воздухе на приличной высоте большие разноцветные полотна 4*6 метров.

В завершение праздника всех парашютистов наградили почетными грамотами.

Помимо выступления парашютистов гостей также порадовали водно-моторными гонками, в котором приняли участие команды из Владивостока и Хабаровска на лодках С-175 и Т-500.

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