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13:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители микрорайона Аэропорт Северный встали на защиту любимого кафе

На защиту кафе встали новосибирцы. Торговая точка уже 20 лет — излюбленное место отдыха для жителей микрорайона Аэропорт Северный.

Источник: Вести - Новосибирск

На аллеях сквера им. Чаплыгина многолюдно. Мамы с колясками, молодежь, пенсионеры. Это излюбленное место отдыха для жителей микрорайона Аэропорт Северный. Тут же — проводят все народные гулянья. В организации праздников помогает местное кафе.

Валентина Нарышева, жительница ул. Аэропорт: «Подключаем электроэнергию и подключаем воду. День пожилого человека — мы проводим там праздник. Они безвозмездно нам предоставляют это кафе. И даже готовят нам свои национальные блюда. В знак к нам уважения».

Владелец кафе пенсионеркам всегда рад. И чаем напоит, и тортом угостит. Работает здесь уже больше двадцати лет. За свой счет в сквере заасфальтировал одну из аллей, поставил детскую площадку, оплатил установку светофора на перекрестке. Благоустройством сквера решили заняться и городские власти. Участок, где стоит кафе, присоединили к территории сквера.

Самвел Аветисян, владелец кафе: «Никаких нареканий у нас не было. Никаких проблем, административных правонарушений не было. Мы заявление очередное подали в департамент земли, чтобы нам продлили аренду. Нам сказали, что мы вам не можем предоставить аренду».

Местные жители в поддержку предпринимателя собрали более шестисот подписей.

Ксения Климина, корреспондент: «В сквере, да и вообще во всем районе — это кафе — единственное. На обед сюда приходят сотрудники ближайших организаций, а по вечерам отдыхают семьями».

Почему же нельзя сохранить заведение? «Вести» направили запрос в Новосибирскую мэрию. Выяснилось, судьбу кафе определили.

«По территориальному зонированию сквер относится к зоне озеленения, в которой, согласно действующим на сегодняшний день Правилам землепользования и застройки города Новосибирска, в основных видах разрешенного использования отсутствуют нестационарные объекты и объекты общественного питания».

По документам — прекратить работу заведение общепита должно было еще в марте этого года. Чиновники предупредили, если кафе не переедет до осени — его снесут. Об ответе из мэрии «Вести» сообщили общественникам микрорайона. Пенсионеры, конечно, расстроились. Но, по словам, Валентины Нарышевой, раз закон таков — конфликт исчерпан. На этом можно было бы ставить точку, если бы не один вопрос. Почему новосибирские чиновники не решили проблему без участия телевизионщиков. Ведь достаточно было одной плодотворной встречи.

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