Судьбу центра дополнительного образования «Алые паруса» решают в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Бывшая школа, бывший учебно-производственный комбинат, сегодня — «Алые паруса», центр дополнительного образования. Здесь занимается около тысячи детей и подростков.

Антон Лучанский, корреспондент: «По мнению местных жителей, это здание имеет историческую ценность. Именно здесь располагался призывной пункт, формировалась знаменитая Иловайская дивизия, вскоре переброшенная под Москву. И, как рассказывают работники Центра, в окрестностях ещё живут внуки тех бойцов, которые в 41-м году отправились защищать столицу».

Раньше здесь был музей героической дивизии, но пока менялись хозяева — за экспонатами не уследили. Здание между тем ветшает: рвётся, где тонко. Просушили подвал — потекла кровля.

Антон Тыртышный, депутат Совета депутатов г. Новосибирска: «Две тысячи двадцатый год, в плане которого утверждён городским Советом и утверждён мэрией Новосибирска, внесена сумма 83 миллиона рублей на комплексный ремонт этого здания — там так и написано. Увидим ли мы в реальности эти деньги пока непонятно, потому что у нас бюджет утверждается на три года — до двадцатого года мы ещё не дошли».

Но больше всего местных ТОСовцев волнует вот эта конструкция. Формально — многоуровневая парковка, по факту — неработающий металлолом. А стоит он — на бывшей земле «Алых парусов». Общественники подозревают, что сделка купли-продажи заключили с нарушениями.

Градислава Мельникова, член правления ТОС «Челюскинский»: «Сначала это было сдано в аренду — что это было, куда эти деньги муниципальные ушли? Дальше, оказалось — чем больше мы суетимся, хотим, чтобы это было отремонтировано, сделано по назначению — тем больше, мы узнаём теперь, что и продано это кому-то. Так, извините, можно по кусочкам всю землю, прилегающую к детско-юношескому Центру, распродать, она же в центре мы же понимаем, что стоит денег!».

Дворик — очень нужен Центру. На минувшей неделе будущие десантники соревновались здесь за кубок Маргелова. Идея руководства Центра — сделать здесь мемориальную зону в память о воинах-сибиряках.

Дмитрий Черных, директор центра дополнительного образования «Алые паруса»: «Ребята тренируются, проходят занятия, массовые мероприятия, на этом же месте проводим митинги. Там же ребята играют».

В мэрии Новосибирска уверяют: планов на снос здания нет.

Юлия Зуева, начальник управления бюджетного процесса учреждений в сфере образования мэрии Новосибирска: «Вопрос о сносе, об изменении назначения данного земельного участка — он не ставится. То есть, мы планируем проведение ремонта и дальнейшую деятельность именно образовательной организации».