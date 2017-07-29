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12:04 (мск), источник: РИА Крым

В субботу в Крыму ливни, град и шквал

По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 июля, в Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер до 25 м/с.

Источник: РИА "Новости"

Сохраняется высокая пожароопасность и штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквал 20−25 м/с. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем воздух прогреется до +25…+27.

В Севастополе облачно. Дождь, временами сильный и гроза. Ветер ночью юго-западный 12−17 м/с, днем западный, северо-западный 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем столбики термометров покажут +24…+26.

Температура морской воды у берегов крымского полуострова от +23 до +26 градусов в Черном море, в Азовском море прогреется до +27.

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