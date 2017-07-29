В субботу в Крыму ливни, град и шквал
По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 июля, в Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер до 25 м/с.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 июля, в Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер до 25 м/с.
Сохраняется высокая пожароопасность и штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквал 20−25 м/с. Ветер
В Севастополе облачно. Дождь, временами сильный и гроза. Ветер ночью
Температура морской воды у берегов крымского полуострова от +23 до +26 градусов в Черном море, в Азовском море прогреется до +27.