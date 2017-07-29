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09:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ботанический сад Иркутского госуниверситета приглашает детей на эко-квест

Мероприятие пройдет в рамках Международной акции «Час зеленого творчества».

Ботанический сад биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета присоединится к Международной акции «Час Зеленого Творчества» 1 августа. Для детей проведут эко-квест. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

Участники акции в разных точках мира проведут в своих городах и странах мероприятия, призванные показать, как можно изменить экологическую ситуацию на планете к лучшему. В этом году акция пройдет в четвертый раз.

«В рамках акции мы проведем для детей увлекательный эко-квест “Таинственный лес”. Во время игры дети узнают о разнообразных полезных свойствах растений, познакомятся с идеей устойчивого развития экосистем, научатся бережно относиться к природе», — рассказала сотрудник Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко.

Эко-квест начнется ровно в 13.00, участие бесплатное.

Подробности уточнять по телефонам: 41−34−76, 97−91−41.

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