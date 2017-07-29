Ботанический сад Иркутского госуниверситета приглашает детей на эко-квест

Ботанический сад биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета присоединится к Международной акции «Час Зеленого Творчества» 1 августа. Для детей проведут эко-квест. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

Участники акции в разных точках мира проведут в своих городах и странах мероприятия, призванные показать, как можно изменить экологическую ситуацию на планете к лучшему. В этом году акция пройдет в четвертый раз.