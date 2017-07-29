Ботанический сад Иркутского госуниверситета приглашает детей на эко-квест
Мероприятие пройдет в рамках Международной акции «Час зеленого творчества».
Мероприятие пройдет в рамках Международной акции «Час зеленого творчества».
Ботанический сад
Участники акции в разных точках мира проведут в своих городах и странах мероприятия, призванные показать, как можно изменить экологическую ситуацию на планете к лучшему. В этом году акция пройдет в четвертый раз.
«В рамках акции мы проведем для детей увлекательный
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