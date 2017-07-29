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10:01 (мск), источник: Sputnik.by

День десантника: вместо купания в фонтанах вальс БТР и водный бой

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил спецопераций, пройдут в субботу в Минске на площадке у Дворца спорта. День десантников отмечается 2 августа и часто ассоциируется у обывателей с купанием в фонтанах.

Источник: Sputnik.by

Но в этом году все будет не так: по случаю 100-летия Вооруженных сил десантники и бойцы сил спецопераций устраивают большой праздник для себя и всех желающих и приглашают всех посмотреть на уникальное шоу «Рыцари неба».

С 10.00 начнутся финальные поединки по панкратиону и современному рукопашному бою среди сотрудников Центра спецопераций. Гостям тоже предложат поучаствовать в конкурсах: кто больше отожмется, подтянется, быстрее разберет и соберет автомат, а также пострелять в тире. Будет работать выставка вооружений и военной техники.

Самые зрелищные мероприятия обещают после 14.00. Гости смогут увидеть прыжок восьми парашютистов на ограниченную площадку, а также действия альпинистов при штурме здания и вальс БТР.

На 15.00 запланирован постановочный бой на воде: захват объекта противника с десантированием на воду, минированием, эвакуацией и взрывом.

Также в рамках «Рыцарей неба» состоится концерт, награждение победительниц конкурса «Мисс десантура», дегустация блюд полевой кухни и многое другое. Празднования на площадке у Дворца спорта продлятся, если не помешает дождь, до самого вечера.

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