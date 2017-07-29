День десантника: вместо купания в фонтанах вальс БТР и водный бой

Источник: Sputnik.by

Но в этом году все будет не так: по случаю 100-летия Вооруженных сил десантники и бойцы сил спецопераций устраивают большой праздник для себя и всех желающих и приглашают всех посмотреть на уникальное шоу «Рыцари неба».

С 10.00 начнутся финальные поединки по панкратиону и современному рукопашному бою среди сотрудников Центра спецопераций. Гостям тоже предложат поучаствовать в конкурсах: кто больше отожмется, подтянется, быстрее разберет и соберет автомат, а также пострелять в тире. Будет работать выставка вооружений и военной техники.

Самые зрелищные мероприятия обещают после 14.00. Гости смогут увидеть прыжок восьми парашютистов на ограниченную площадку, а также действия альпинистов при штурме здания и вальс БТР.

На 15.00 запланирован постановочный бой на воде: захват объекта противника с десантированием на воду, минированием, эвакуацией и взрывом.