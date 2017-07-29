Фестиваль «Тугэрэк уен» пройдет в Казани

Международный фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» пройдёт 3—6 августа в рамках VI съезда Всемирного конгресса татар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.

Основные мероприятия пройдут 5 августа с 16.00 до 19.00 на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника «Казанский Кремль». В фестивале примут участие фольклорные коллективы из 20 субъектов Российской Федерации. Ждут на праздник также исполнителей и творческие коллективы из зарубежных стран — Литвы, Польши, Китая, Австралии, Турции. Всего в фестивале примут участие около 800 человек.

Посетители фестиваля и делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар смогут ознакомится с народным фольклорно-хореографическим, инструментальным, вокальным, обрядовым, игровым искусством татар, проживающих в разных уголках нашей страны. Для удобства гостей в Казанском Кремле будет установлен информационный баннер с указанием всех площадок и будут раздаваться флаеры.

Во время фестиваля будут одновременно работать 10 интерактивных площадок: инструментальная, вокальная, обрядовая, частушечная (такмак эйтеш), вечерняя игровая (кичке уен уеннары), фольклорная хореография — плясовая, выставка-продажа изделий декоративно прикладного искусства, игровой турнир «Ашык», игровая (татарские традиционные настольные игры).