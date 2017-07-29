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16:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фестиваль «Тугэрэк уен» пройдет в Казани

Международный фестиваль татарского фольклора — часть мероприятий VI съезда Всемирного конгресса татар.

Международный фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» пройдёт 3—6 августа в рамках VI съезда Всемирного конгресса татар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.

Основные мероприятия пройдут 5 августа с 16.00 до 19.00 на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника «Казанский Кремль». В фестивале примут участие фольклорные коллективы из 20 субъектов Российской Федерации. Ждут на праздник также исполнителей и творческие коллективы из зарубежных стран — Литвы, Польши, Китая, Австралии, Турции. Всего в фестивале примут участие около 800 человек.

Посетители фестиваля и делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар смогут ознакомится с народным фольклорно-хореографическим, инструментальным, вокальным, обрядовым, игровым искусством татар, проживающих в разных уголках нашей страны. Для удобства гостей в Казанском Кремле будет установлен информационный баннер с указанием всех площадок и будут раздаваться флаеры.

Во время фестиваля будут одновременно работать 10 интерактивных площадок: инструментальная, вокальная, обрядовая, частушечная (такмак эйтеш), вечерняя игровая (кичке уен уеннары), фольклорная хореография — плясовая, выставка-продажа изделий декоративно прикладного искусства, игровой турнир «Ашык», игровая (татарские традиционные настольные игры).

Кроме того, гости смогут посетить разнообразные мастер-классы по тамбурной вышивке, вышивке бисером, золотому шитью, казанской кожаной мозаике, росписи по керамике, теснению национальных узоров на коже, аппликации национальных узоров, изготовлению национальных тюбетеек, традиционному ткачеству пермских татар, татарскому традиционному плетению кнутов (камчы).

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