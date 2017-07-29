Военные трёх стран отметят День ВМФ во Владивостоке
Сегодня жители и гости приморской столицы увидели часть программы.
Сегодня жители и гости приморской столицы увидели часть программы.
Приморская столица готовится отметить День
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Они прибыли в Приморье для участия в международных конкурсах «Кубок моря — 2017» и «Морской десант — 2017» и будут присутствовать на водной станции ТОФ.
«В состав делегаций войдут команды морских пехотинцев из Ирана, Венесуэлы и Китая, часть экипажа корвета “Хуангши” ВМС НОАК, а также представители дипломатического корпуса иностранных государств», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения
В программе
Также в торжествах примут участие драматический театр Тихоокеанского флота, ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы и детские патриотические клубы города Владивостока и Приморского края.
Праздничная программа начнётся в 11:00. Завершатся праздничные мероприятия фейерверком, который состоится в 22:00.
К слову, сегодня многие гости и жители краевого центра смогли увидеть репетицию праздника.
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