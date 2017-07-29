Военные трёх стран отметят День ВМФ во Владивостоке

Источник: Восток Медиа

Приморская столица готовится отметить День Военно-Морского флота. На праздновании во Владивостоке будут присутствовать представители Вооружённых сил трёх стран, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского флота России увидят более 250 представителей Вооружённых сил Венесуэлы, Ирана и Китая.

Они прибыли в Приморье для участия в международных конкурсах «Кубок моря — 2017» и «Морской десант — 2017» и будут присутствовать на водной станции ТОФ.

«В состав делегаций войдут команды морских пехотинцев из Ирана, Венесуэлы и Китая, часть экипажа корвета “Хуангши” ВМС НОАК, а также представители дипломатического корпуса иностранных государств», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1-го ранга Владимир Матвеев.

В программе военно-спортивного праздника участвуют около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, свыше 1,5 тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота. Они продемонстрируют 14 тактических эпизодов с выполнением различных боевых упражнений.

Также в торжествах примут участие драматический театр Тихоокеанского флота, ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы и детские патриотические клубы города Владивостока и Приморского края.

Праздничная программа начнётся в 11:00. Завершатся праздничные мероприятия фейерверком, который состоится в 22:00.

К слову, сегодня многие гости и жители краевого центра смогли увидеть репетицию праздника.