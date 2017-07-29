После аварии с автобусом под Пермью в больнице остаются четверо

Пострадавших после аварии с автобусом на трассе Пермь-Краснокамск постепенно выписывают из больницы. По данным краевого министерства здравоохранения на 28 июля в стационаре проходят лечение ещё четверо.

«Двое пациентов лечатся в МСЧ № 11. В Пермской краевой клинической больнице на лечении также двое человек. Состояние всех — стабильное», — говорится в официальном сообщении министерства.

Напомним, 19 июля автобус сообщением «Краснокамск — Пермь» улетел в кювет. Из перевернувшегося транспорта людям приходилось вылазить через разбитые окна.

Травмы получили 15 человек.