На Кубани пройдет автопробег к 75-летию со дня Кущевской атаки

Колонна отправится 30 июля из станицы Канеловской Староминского района. Далее она проедет по маршруту Канеловская — станица Шкуринская — поселок Первомайский — станица Кущевская.

По пути следования состоятся митинги и возложения цветов и венков к поклонному камню, мемориалу «Окоп Недорубова».

Также участники акции посетят этнографическое подворье музейно-туристического объекта «Поле казачьей славы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Такие автопробеги важны для сохранения исторической памяти, воспитания у молодежи чувства патриотизма. Наши деды и прадеды ценой собственной жизни защитили свою землю, отстояли будущее страны и Кубани. И сегодня мы должны и обязаны эту память беречь и передавать следующим поколениям», — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В ходе Кущевской атаки в начале августа 1942 года казачьи дивизии смогли задержать наступление немцев на Кавказ.