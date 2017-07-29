На Кубани пройдет автопробег к 75-летию со дня Кущевской атаки
В Краснодарском крае казаки Кубанского казачьего войска проведут автопробег, приуроченный к 75-летию со дня Кущевской атаки.
В Краснодарском крае казаки Кубанского казачьего войска проведут автопробег, приуроченный к 75-летию со дня Кущевской атаки.
Колонна отправится 30 июля из станицы Канеловской Староминского района. Далее она проедет по маршруту Канеловская — станица Шкуринская — поселок Первомайский — станица Кущевская.
По пути следования состоятся митинги и возложения цветов и венков к поклонному камню, мемориалу «Окоп Недорубова».
Также участники акции посетят этнографическое подворье
«Такие автопробеги важны для сохранения исторической памяти, воспитания у молодежи чувства патриотизма. Наши деды и прадеды ценой собственной жизни защитили свою землю, отстояли будущее страны и Кубани. И сегодня мы должны и обязаны эту память беречь и передавать следующим поколениям», — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В ходе Кущевской атаки в начале августа 1942 года казачьи дивизии смогли задержать наступление немцев на Кавказ.
В самой станице Кущевской на мемориале «Поле казачьей славы» 5 августа пройдет историческая реконструкция к 75-летию этого события.